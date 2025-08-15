Badeunfall: Mann ertrinkt in der Donau in Neu-Ulm

Unterschätze der Mann die Strömung?

Taucher der Wasserwacht Neu-Ulm suchten den 24-Jährigen und holten ihn zurück an die Wasseroberfläche. Er musste vor Ort und auf der Fahrt ins Krankenhaus reanimiert werden. Den neusten Erkenntnissen nach war der 24-Jährige zu dem Zeitpunkt vermutlich schon tot, als er geborgen wurde. Zuerst ging die Polizei davon aus, dass der Mann später im Krankenhaus starb.