Badeunfall: Junger Mann geht vor Augen seiner Freunde im Bodensee unter

Laut Polizei hatte der 25-Jährige am Samstag zusammen mit Freunden zwei Motorboote gemietet. Die Gruppe fuhr damit in die Reutiner Bucht und ging relativ weit draußen auf dem See baden. Auch der 25-Jährige, der ein unerfahrener Schwimmer gewesen sein soll, sei ins Wasser gesprungen. "Als er immer weiter vom Boot weggetrieben wurde, ging er plötzlich vor den Augen seiner Freunde unter", hieß es von der Polizei.