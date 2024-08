München (dpa/lby) - Ein Jugendlicher ist in einem Münchner Schwimmbad vor dem Ertrinken gerettet worden. Eine Besucherin des Bades sah den Körper des 17-Jährigen auf dem Grund eines gesperrten Beckens, wie die Polizei mitteilte. Eine Bademeisterin habe den Jugendlichen an den Beckenrand gebracht, andere Badegäste zogen ihn aus dem Wasser. Nach der Wiederbelebung kam der 17-Jährige am Dienstag in ein Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand ist derzeit nicht bekannt. Auch wie er in das Becken geriet, ist noch unklar.