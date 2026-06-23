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  4. Frau gerät beim Schwimmen in Not und stirbt im Krankenhaus

Badeunfall in Bernbeuren Frau gerät beim Schwimmen in Not und stirbt im Krankenhaus

Eine 85-jährige Frau geht zusammen mit einer Angehörigen in einem See schwimmen. Dann gerät sie in Not. Helfer bringen sie ans Ufer - doch sie kommt dennoch ums Leben.

Badeunfall in Bernbeuren: Frau gerät beim Schwimmen in Not und stirbt im Krankenhaus
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Helfer brachten die Frau zunächst ans Ufer und starteten mit der Reanimation. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Bernbeuren (dpa/lby) - Eine Frau ist beim Baden in einem See in Oberbayern untergegangen und anschließend im Krankenhaus gestorben. Die 85-Jährige war am Montag zusammen mit einer Angehörigen schwimmen, wie die Polizei mitteilte. Dann sei sie plötzlich in Not geraten und im Haslacher See (Landkreis Weilheim-Schongau) untergegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine innere Erkrankung Grund dafür sein.

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Die Begleiterin machte weitere Menschen auf die Situation aufmerksam. Diese brachten die 85-Jährige ans Ufer und begannen mit der Reanimation. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Dort starb sie noch am selben Tag.