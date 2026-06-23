Badeunfall in Bernbeuren: Frau gerät beim Schwimmen in Not und stirbt im Krankenhaus

Bernbeuren (dpa/lby) - Eine Frau ist beim Baden in einem See in Oberbayern untergegangen und anschließend im Krankenhaus gestorben. Die 85-Jährige war am Montag zusammen mit einer Angehörigen schwimmen, wie die Polizei mitteilte. Dann sei sie plötzlich in Not geraten und im Haslacher See (Landkreis Weilheim-Schongau) untergegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine innere Erkrankung Grund dafür sein.