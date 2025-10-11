Badeunfall: Deutscher stirbt bei Rettung seiner Frau auf Mallorca

Der Mann hatte am Strand Son Bauló anscheinend gesehen, wie seine deutsche Frau zu ertrinken drohte, und war ins Meer gesprungen, um sie zu retten, hieß es. Andere Menschen versuchten demnach, dem Ehepaar zu helfen. Auch ein alarmierter Rettungsschwimmer eines Hotels sei herbeigeeilt. Als das Paar am Strand gewesen sei, seien noch mehr Rettungskräfte sowie Polizisten eingetroffen. Sie konnten dem Mann demnach nicht mehr helfen.