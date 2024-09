Neuburg an der Donau - Zwei in der Donau in Not geratene Männer werden weiter vermisst. Die Suche werde in Neuburg an der Donau einen Tag nach dem Badeunfall am Freitag fortgesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Er machte keine Angaben dazu, in welchem Ausmaß. Die Entscheidung über die Suchmaßnahmen werde noch abgestimmt.