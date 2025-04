Nordhausen (dpa/th) - Der am Möwensee bei Nordhausen vermisste 21-Jährige ist tot geborgen worden. Die Identität des Mannes sei geklärt, sagte eine Sprecherin der Polizei Nordhausen. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Sonntagabend mit Angehörigen am Möwensee und wollte diesen durchschwimmen, als ihn die Angehörigen plötzlich nicht mehr sahen.