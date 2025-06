München (dpa/lby) - Mehrere Badeunfälle haben am Wochenende die Rettungskräfte in Bayern beschäftigt. Am Starnberger See wird ein Schwimmer weiterhin vermisst, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 23 Jahre alte Student war am Sonntag von einem Motorboot gesprungen und aus ungeklärter Ursache nach mehreren Schwimmzügen untergegangen. Die Suchmaßnahmen dauerten dem Sprecher zufolge zunächst an.