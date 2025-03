Besondere Gefahr in Fließgewässern

Fünf Menschen starben in einem Bach oder Fluss, dagegen listen die Lebensretter für Thüringen nur einen Todesfall in einem See auf. Im Jahr zuvor waren sechs Menschen in Thüringer Seen gestorben. "An Fließgewässern besteht grundsätzlich eine höhere Gefahr für einen Ertrinkungstod, weil es etwa Unterwasserströmungen geben kann, die die Personen weg- oder nach unten ziehen können", sagte René Rimbach, Präsident des DLRG-Landesverbands Thüringen.