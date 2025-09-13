Badespaß im Freien: Freibad-Fazit: So durchwachsen wie das Wetter

Nordhausen/Weimar/Eisenberg (dpa/th) - Der teils regnerische und kühle Sommer hat in den Thüringer Freibädern keinen Besucheransturm ausgelöst. "Wie schon im vergangenen Jahr lief der Sommer dieses Jahr enttäuschend", fasst Jens Eisenschmidt, Geschäftsführer des Badehauses Nordhausen, für die Freibäder der Stadt zusammen. Etwa zu Ferienbeginn habe schlechtes Wetter eingesetzt, erst zum Ferienende habe sich die Lage gebessert. In dieser Saison habe es rund 20 Prozent weniger Besucher gegeben als in normalen Jahren.