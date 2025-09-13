Badespaß im Freien: Freibad-Fazit: So durchwachsen wie das Wetter

Ein letztes Planschen in vielen Freibädern

Auch in Weimar lagen die Einbußen bei den Gästezahlen etwa in dieser Höhe, sagt eine Sprecherin der Stadtwirtschaft. Für das Freibad in Eisenberg lägen noch keine genauen Zahlen vor, doch auch hier seien deutlich weniger Besucher gekommen als normalerweise, hieß es. Im Bäderdreieck Südharz, das aus dem Waldbad Neustadt/Harz, dem Freibad Niedersachsenwerfen und dem Waldbad Ilfeld besteht, sei die Nachfrage im guten Mittelfeld gelegen, fasst Mitarbeiter Roland Gerlach zusammen.