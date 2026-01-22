Die Stadt hält in diesem und in den nächsten Jahren weiter an einer Öffnung ihrer Freibäder in den Ortsteilen Dietzhausen, Goldlauter und Schmiedefeld fest. Voraussetzung dafür ist, dass über den Zuschuss der Stadt an die Fördervereine hinaus keine weiteren Kosten für die Stadt entstehen. Der jährliche Zuschuss für dringend notwendige Werterhaltungsmaßnahmen beträgt 7000 Euro je Freibad. Im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung übernehmen die Fördervereine alle weiteren Kosten der Freibäder – wie die laufenden Betriebskosten – selbst. Einen entsprechenden Beschluss fasst der Stadtrat nach Vorberatungen im Kultur- und Finanzausschuss einstimmig.