Thüringen: Freibäder verbuchen gute Saison

Positiv fällt derweil die Bilanz bei den Ertrinkungsunfällen aus: In Thüringen hat sich die Zahl der Ertrunkenen in diesem Jahr deutlich verringert. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte, ist von Jahresbeginn bis Ende Juli ein Mensch im Freistaat ertrunken, nach fünf im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Deutschlandweit ertranken bis Ende Juli mindestens 261 Menschen - 15 mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei dem Ertrunkenen handelte es sich um einen Mann, der im Juni im Speichersee in Bremsnitz (Saale-Holzland-Kreis) von Badegästen reglos aus dem Wasser geborgen wurde.