Traditionell läuten die Eisbären nicht nur den Saisonstart in den Freibädern der Stadt Zella-Mehlis ein, sondern sie begehen auch das Ende der Badezeit gemeinsam. So haben sie sich in dieser Woche gemeinsam mit Bürgermeister Torsten Widder, dem Freibadteam und Vertretern der Stadtverwaltung noch einmal im Freibad „Einsiedel“ getroffen, teilt Linda Münzel, Sprecherin der Stadt Zella-Mehlis, mit. Am Mittwoch war der letzte Badetag, der von einigen Schwimmerinnen und Schwimmern noch einmal genutzt wurde.