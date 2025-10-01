Die Freibadsaison 2025 im Landkreis Hildburghausen war wortwörtlich ins Wasser gefallen: Regen, kühle Temperaturen und trübe Sommertage sorgten dafür, dass viele Bäder öfter geschlossen als geöffnet waren. Entsprechend verhalten fiel auch die Resonanz der Badegäste aus – von Hochbetrieb wie in heißen Sommern konnte keine Rede sein. Unsere Redaktion hat sich in den Freibädern des Landkreises umgehört und nachgefragt, wie die Verantwortlichen die kurze und schwierige Saison erlebt haben.