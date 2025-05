Badesaison-Beginn: DRK: Besondere Obacht beim Schwimmen in Seen und Flüssen

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes mahnt zur Vorsicht beim Baden in Naturgewässern. Strömungen, unklare Wassertiefen oder plötzlich abfallende Ufer könnten schnell zur Gefahr werden, teilt der Landesverband mit. Am besten sollten Wasserratten nur an ausgewiesenen Badestellen ins Nass hüpfen und auf angebrachte Warnhinweise achten. Vor allem Kinder sollten ohnehin an Naturgewässern nie unbeaufsichtigt spielen oder baden.