Die Badesaison neigt sich so langsam dem Ende zu. Bis einschließlich 14. September kann im Freibad des Freizeitzentrums „Rohrer Stirn“ noch geschwommen und geplanscht werden. Danach heißt es Warten bis ins nächste Jahr. Doch wie verlief die diesjährige Sommersaison? Gab es trotz des unbeständigen Wetters viele Besucher? Wurden viele Fundsachen entdeckt und was macht das Schwimmbad mit den Gegenständen? All diese Fragen beantwortet Stefan Müller, der Betriebsleiter des Freizeitzentrums.