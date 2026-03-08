Baden-Württemberg wählt: Darum ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg so wichtig

Neues Wahlrecht

Erstmals dürfen in Baden-Württemberg auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Zigtausende junge Wählerinnen und Wähler kommen damit neu hinzu. Insgesamt sind rund 7,7 Millionen Menschen wahlberechtigt – so viele wie nie zuvor, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Welche Auswirkungen die neuen jungen Stimmen auf das Ergebnis haben werden, ist offen.

Hinzu kommen neue Regeln für die Mandatsverteilung. Die Wählerinnen und Wähler haben nun zwei Stimmen – ähnlich wie bei der Bundestagswahl. Mit der Erststimme wird ein Wahlkreiskandidat oder eine -kandidatin direkt gewählt. Mit der Zweitstimme entscheiden die Bürger über eine Partei. Sie ist maßgeblich für die Kräfteverhältnisse im Landtag. Die Parteien stellen dafür Landeslisten auf, über die Kandidatinnen und Kandidaten ins Parlament einziehen können.

Kampf um die Autoindustrie

Die wirtschaftliche Lage verleiht der Wahl zusätzliche Brisanz. Baden-Württemberg gilt als industrielles Herz Deutschlands – und ist stark von der Autoindustrie abhängig. Der tiefgreifende Strukturwandel trifft das Land daher besonders hart. Tausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, ganze Regionen blicken mit Sorge in die Zukunft.

Entsprechend rückte Wirtschaftspolitik ins Zentrum des Wahlkampfs: Es ging um Standortfragen, um den Erhalt von Arbeitsplätzen, um Bürokratieabbau. CDU-Spitzenkandidat Hagel tourte unermüdlich von Mittelständler zu Mittelständler. "Wir können Auto", sagte sein grüner Rivale Özdemir – und zeigte sich offen für eine Verschiebung des Verbrennerverbots. Die CDU wirft den Grünen nun vor, plötzlich ihre Liebe zum Auto entdeckt zu haben.

Auftakt zum Superwahljahr 2026

Nicht zuletzt hat der Sonntagabend noch eine bundespolitische Strahlkraft. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist die erste von fünf in einem dichten Superwahljahr 2026 – damit kann sie Signalwirkung entfalten, die weit über die Landesgrenzen hinausreicht. Die Strategen in den Parteizentralen in Berlin schauen genau hin, was im Südwesten passiert.

Sollte es für Hagel am Ende nicht reichen, könnte das auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) schwächen. Der kam extra zum Wahlkampfabschluss nach Ravensburg - und sagte dort, die Landtagswahl erfahre nicht nur in Baden-Württemberg oder Deutschland große Aufmerksamkeit, sondern in der ganzen EU.

Die FDP könnte bundespolitisch weiter an Bedeutung verlieren, sollte sie aus dem Landtag fliegen. Linke und AfD hingegen könnten gestärkt aus der Wahl hervorgehen. Nicht ausgeschlossen ist, dass am Ende des Jahres erstmals ein AfD-Politiker an die Spitze einer Landesregierung rückt.