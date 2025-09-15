Baden-Württemberg Vater und Sohn tot aufgefunden – familiärer Hintergrund?

Wie und warum starben Vater und Sohn?

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass der Vater seinen Sohn und sich selbst in der Wohnung tötete", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Hinweise auf die Beteiligung anderer Personen lägen nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zur Motivlage dauern an. Weitere Details nannte ein Polizeisprecher nicht.