Leichnam soll zum Ausstellungsstück werden

Er wird nun wohl selbst zum Plastinat werden. Als Erfinder der Plastination und Schöpfer der Ausstellung sei es für ihn nur konsequent, sich selbst dem Prozess zu unterziehen, sagte von Hagens der dpa. "Es ist eine Möglichkeit, meine Überzeugung und meine Lebensarbeit über meinen Tod hinaus fortzuführen", erklärte er kurz vor seinem 80. Geburtstag.

Bei der Plastination seiner Leiche soll seine Frau selbst Hand anlegen, so wünschte es sich von Hagens, der 1945 bei Posen (Poznan) im heutigen Polen geboren wurde. "Erst fand ich diese Vorstellung ganz schrecklich", sagte Whalley damals. "Je länger ich aber darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich es als einen Liebesbeweis am Partner gesehen." Das müsse aber nicht sofort nach seinem Tod passieren. "Ein Jahr Zeit brauche ich schon vorher, solange ist er in der Kühltruhe."

Ehefrau: Er war schon immer anders

Von Hagens Markenzeichen war stets sein Hut, den er so oft wie möglich trug - sogar zu Hause, wie seine Frau erzählte. "Die Anatomen trugen in der Renaissance einen Hut", erläuterte Whalley. "Der Hut ist für ihn auch ein Symbol für das Selbstverständnis, anders zu sein." Und das sei er schon immer gewesen, nicht zuletzt wegen seiner Bluterkrankheit. "Er hat daraus gelernt, Kraft aus sich selbst zu schöpfen." Das habe ihm auch für andere Situationen Stärke gegeben. "Kaum jemand in der Anatomie hat ihn ernst genommen. Aber er brauchte das Schulterklopfen der Kollegen nicht."