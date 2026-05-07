Baden-Württemberg: Frauenleiche in Auto entdeckt – mögliches Verbrechen

Bad Rappenau - Auf einem Feldweg in Baden-Württemberg ist eine tote Frau in einem Auto entdeckt worden. Die Polizei könne aufgrund der Auffindesituation ein Verbrechen nicht ausschließen, sagte eine Sprecherin. Die Leiche wurde demnach am Morgen von einem Passanten in der Stadt Bad Rappenau bei Heilbronn entdeckt. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.