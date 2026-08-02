Wochenlang konnten sich die Meininger über Sonne satt und Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius freuen, sodass es manchem schon fast zu viel des Guten wurde. Nicht jedoch den Mitarbeitern des Freizeitzentrums auf der Rohrer Stirn in Meiningen, denn die anhaltende Hitzeperiode bescherte ihnen Besucherzahlen wie schon lange nicht mehr. „Wir hatten an manchen Tagen zwischen 800 und 1000 Gäste“, sagt Paula Höppner, Betriebsleiterin Bäder. „Am vergangenen Donnerstag, zwei Tage vor unserer geplanten Sommer-Pool-Party, waren es sogar 1100. Damit liegen wir noch über den Durchschnittswerten des Vorjahres, obwohl der Sommer damals wetterbedingt deutlich wechselhafter war.“