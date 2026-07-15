Bademeister im Stress Hitze, Andrang, volle Konzentration - Alltag im Freibad

Schatten und nasse Handtücher zum Schutz vor Hitze

Um bei Hitze einen kühlen Kopf zu bewahren, suchen Tuschinsky und ihre Kollegen vor allem Schatten unter den Sonnenschirmen am Beckenrand oder im Schwimmmeisterraum. "Wobei es da drin meistens noch wärmer ist als draußen, aber zumindest schattig."

Während der jüngsten Hitzewelle habe ein Kollege fast zwei Stunden an der Rutsche gestanden, um aufzupassen, dass nichts passiert. "Der hatte vorher ein nasses Handtuch in den Eisschrank gelegt und sich das über die Schultern geworfen."

Wie groß ist da die Verlockung, selbst ins kühle Nass zu springen? "Während meines Dienstes bin ich sehr konzentriert, dass nichts passiert", sagt Tuschinsky. "Da mache ich mir keine Gedanken darüber, ob ich selbst gerne ins Becken springen würde." Außerdem verbringe sie außerhalb der Arbeitszeit viel Zeit im Wasser.

Traumjob mit Wasser und Menschen gefunden

"Ich schwimme, seit ich klein bin", erzählt die 33-Jährige. Im Alter von vier Jahren habe sie ihr Seepferdchen gemacht und sei dann gleich in einen Verein eingetreten. Ihr Job sei ihr Traumjob. "Ich habe schon immer gesagt, ich möchte was mit Wasser und mit Menschen machen. Der Kontakt mit den Kunden, mit Kindern und Erwachsenen zu arbeiten, am Wasser zu stehen, für Sicherheit zu sorgen - das ist das, was ich immer machen wollte."

Langeweile bei der Arbeit kennt Tuschinsky nicht. "Auf gar keinen Fall. Es gibt immer was zu tun", sagt sie. Außerdem gebe es keinen Tag, an dem nicht Badegäste kämen. "Selbst bei Gewitter stehen die Leute vor dem Drehkreuz und sagen: "Ich hab es nicht donnern hören"."