Den Schussapparat könne man sich "wie so eine Art Kartoffelkanone vorstellen", erklärte ein Polizeisprecher. Als Kartoffelkanonen werden meist Schusswaffen der Marke Eigenbau bezeichnet, mit denen verschiedene Gegenstände - in manchen Fällen auch Kartoffeln - zum Beispiel mit Druckluft oder einer Gasladung aus einem Rohr abgeschossen werden können. Womit das Gerät in diesem Fall geladen war, konnte die Polizei noch nicht sagen.