Bad Tabarz: Nordisches Flair in Bildern

Sandra Butscheike und Steffen Mender präsentieren am Samstag, 22. November im Kukuna, Lauchagrundstraße 12a, in Bad Tabarz in einem Multivisionsvortrag Impressionen aus Skandinavien. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.
Die Schönheit Skandinaviens zeigen Sandra Butscheike und Steffen Mender am Samstag, 22. November, 19 Uhr, im Bad Tabarzer „Kukuna“.
Sandra Butscheike und Steffen Mender präsentieren am Samstag, 22. November im Kukuna, Lauchagrundstraße 12a, in Bad Tabarz in einem Multivisionsvortrag Impressionen aus Skandinavien. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.
Nach der Werbung weiterlesen
Mitternachtssonne und Polarnacht, malerische Fjorde, tausende Seen, romantische Wälder, eine einzigartige Tierwelt, Samikultur und Städte mit nordischem Flair – all das macht die Magie Skandinaviens aus. Die Fotografen und Filmemacher waren ein Jahr in Norwegen, Schweden und Finnland unterwegs. Mit Bulli, Kanu, Hundeschlitten und zu Fuß haben sie die Länder zu allen Jahreszeiten erkundet. Mit Bildern, Videosequenzen und Drohnenaufnahmen geben Sandra Butscheike und Steffen Mender Einblicke in die Vielfalt Skandinaviens.
Karten für die Veranstaltung gibt es im Ticketshop Thüringen oder in der Touristinformation Bad Tabarz, Reinhardsbunner Straße 39, Telefon (036259) 5600.