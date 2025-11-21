Bad Tabarz: Nordisches Flair in Bildern

Mitternachtssonne und Polarnacht, malerische Fjorde, tausende Seen, romantische Wälder, eine einzigartige Tierwelt, Samikultur und Städte mit nordischem Flair – all das macht die Magie Skandinaviens aus. Die Fotografen und Filmemacher waren ein Jahr in Norwegen, Schweden und Finnland unterwegs. Mit Bulli, Kanu, Hundeschlitten und zu Fuß haben sie die Länder zu allen Jahreszeiten erkundet. Mit Bildern, Videosequenzen und Drohnenaufnahmen geben Sandra Butscheike und Steffen Mender Einblicke in die Vielfalt Skandinaviens.