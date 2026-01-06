Die Bad Salzunger Sternsinger haben es im Landratsamt kundgetan: Weit mehr als eine Million Kinder in Bangladesch sind in Kinderarbeit involviert. In dem südasiatischen Land leben nach wie vor viele Menschen in Armut. Mädchen und Jungen tragen besonders in ländlichen und strukturschwachen Regionen oft dazu bei, das karge Familieneinkommen aufzustocken. Das ist ein großes Problem, auf das die Sternsingeraktion in diesem Jahr deutlich hingewiesen hat.