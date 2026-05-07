Frank Richling träumt von einem sekundengenauen Glockenschlag in der evangelischen Stadtkirche Bad Salzungens. Dann muss es dem 55-Jährigen wohl ein Graus sein, dass er sich zum verabredeten Termin an der Kirchturmpforte verspätet. Er lässt seinen Sohn Moritz anrufen, um die zeitliche Verzögerung anzukündigen und ist dann doch früher an Ort und Stelle als erwartet. Exaktheit scheint dem Bad Salzunger wichtig. Bei der Frage nach der Anzahl der Gemeindekirchenräte quält er sich mit der Zahl sieben oder acht. „Wenn ich hier falsch liege, werde ich gesteinigt“, meint der stellvertretende Kirchenratsvorsitzende.