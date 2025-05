Das Konterfei von Anne Frank, Mauern eines Konzentrationslagers, Leichenberge ermordeter Häftlinge, Verbrennungsöfen. Schnitt – und der Sprung in die Gegenwart: Schüler aus Bad Salzungen sprechen über eine Ausstellung zum Nationalsozialismus und fragen sich, wie man die Lehren daraus heute wohl am besten an die eigene Generation vermitteln kann.