Das angenehme Wetter am Donnerstag nutzten Hunderte, um beliebte Himmelfahrtshotspots im Norden Bad Salzungens anzusteuern. Väter und solche, die es werden wollten, Familien, reine Frauengruppen – alle zog es in die Natur. Bereits zum dritten Mal hatten Diana und Stefan Bamberg sowie Rebecca und Michael Leitschuh, die sich die Fassbierbande nennen, am Bürgerhaus in Ettenhausen an der Suhl (Bild links oben) eine Himmelfahrtsfeier organisiert. Und das Konzept aus Fassbier, Gegrilltem und Musik der Oberkrayenberger Blasmusiker geht voll auf.