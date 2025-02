Über eine nicht erfreuliche Entwicklung hat Moorgrund-Ortsteilbürgermeister Hannes Knott (CDU) in der jüngsten Ortsteilratssitzung informiert. Die Einwohnerzahl in den sieben Dörfern Möhra, Waldfisch, Gumpelstadt, Witzelroda, Gräfen-Nitzendorf, Kupfersuhl und Etterwinden, die einen gemeinsamen Ortsteil der Stadt Bad Salzungen bilden, gehe weiter signifikant zurück, berichtete er. „Im vergangenen Jahr waren es am Ende 51 weniger als noch am Anfang – jetzt haben wir insgesamt noch 3171.“