Fast ist er schon vorüber, der Sommer in diesem Jahr. Der 27. Bad Salzunger Kultursommer ist – nach einer kleinen Pause – allerdings noch ganz und gar nicht Geschichte, sondern drehte am vergangenen Samstagabend auf der Terrasse am Burgsee erst mal genüsslich alle Regler an Lautsprechern, Mischpult und Monitoren auf Anschlag: „End of Scream“ aus Tschechien lieferten beim Open-Air-Konzert außergewöhnlichen Progressive-Metal-Sound ohne Gesang, dafür aber mit zwei Violinen.