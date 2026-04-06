Für den Fußball-Kreisligisten SG Empor Kloster stand am Osterwochenende das Saisonhighlight an. Im Nachholspiel des 12. Spieltags kam es zum Stadtderby gegen den SV Wacker Bad Salzungen II. 210 betrug die offizielle Zuschauerzahl bei mäßigem Wetter am Ostersamstag. „Hierauf haben wir lange hingefiebert. Zwar hätten wir uns schöneres Osterwetter gewünscht, aber nach zwei Verschiebungen ziehen wir es nun durch“, meinte der Empor-Vereinspräsident Sebastian Schönfeld.