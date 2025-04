Das Trinkwasser im Versorgungsgebiet des Wasser- und Abwasser-Verbandes Bad Salzungen ist derzeit in „höchster Qualität“ und in „noch ausreichenden Mengen“ vorhanden. Das teilte der Verband auf Anfrage mit. Die Jahresergebnisse aus 2024 bestätigten demnach, dass die Region auf eine sichere Versorgung bauen könne. Einschränkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher bestünden aktuell nicht. Nach Kenntnissen von Sprecherin Franziska Allenbach untersuche das Land Thüringen ohnehin derzeit im Rahmen einer laufenden Studie die Grundwassersituation. „Hinsichtlich der Trinkwasserprognose und Niedrigwasserstrategie liegen uns die Ergebnisse noch nicht vor“, so Allenbach weiter.