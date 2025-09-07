Es gibt Momente im Kalender einer Stadt, die mehr sind als nur ein Datum. Sie sind ein Versprechen auf kollektive Lebensfreude. In Bad Salzungen soll die Aktion „Heimat shoppen“, die vom 14. September bis zum 17. Oktober stattfindet, offenbar ein solches Datum sein. Getragen werden sollen diese Aktionswochen von einem Netzwerk an engagierten Persönlichkeiten, die sich Ende August im Restaurant Kartoffelkäfer in gespannter Vorfreude übten, ihr Konzept vorstellten und letzte Maßnahmen besprachen.