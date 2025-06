Ein Märchen aus alten Tagen, modern inszeniert in einer Melange aus Tanz, Schauspiel und Erzählung und ein temperamentvoller Krimischwank voller Witz und Spannung – es waren zwei ganz unterschiedliche Theaterwelten, in welche die Zuschauer in der vollbesetzten Aula des Dr.-Sulzberger-Gymnasiums eintauchen durften. Die Schülerinnen und Schüler der Theater AG zeigten Kostproben ihrer bisherigen Arbeit mit Leiterin Victoria Schulz-Buts, die nicht nur Tanz an der Musikschule Wartburgkreis unterrichtet, sondern auch Schauspiel studiert und früher am Theater in Kiew gearbeitet hat.