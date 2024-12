Den Polizisten war am Samstag gegen 21 Uhr ein E-Scooter aufgefallen, der mit zwei Personen besetzt war. In der Hersfelder Straße in Bad Salzungen stoppten sie das Gefährt – auf dem zwei junge einheimische Frauen saßen, wie ein PI-Sprecher auf Anfrage der Redaktion sagte – zwecks Kontrolle. Dabei stellten die Beamten zunächst fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Und in der Folge stellte sich heraus, dass der Roller im Oktober dieses Jahres aus einem Keller gestohlen worden war. Bei den sich anschließenden Ermittlungen konnte ein weiterer entwendeter E-Scooter aufgefunden werden. Beide Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge bereits von der Polizei den rechtmäßigen Eigentümer zurück gegeben. Die Ermittlungsverfahren wegen der Diebstähle laufen noch.