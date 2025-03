Es ist immer von Vorteil, ein fertiges Projekt in der Schublade zu haben. Dieses Vorgehen des Bad Salzunger Bürgermeisters hat sich schon mehrfach ausgezahlt. Die Stadt kam zum Beispiel bei der Sicherung der Husenkirche oder dem Bau des Kulturgartens an der Musikschule/Bibliothek so zu einem unverhofften Geldsegen. Weil andere Städte und Gemeinden ihre zugesagten Fördermittel nicht nutzten, wurden sie der Stadt Bad Salzungen angeboten. Allerdings mit einem Haken: Das Geld musste innerhalb weniger Monate verbaut und abgerechnet werden. So war es auch im vergangenen Jahr. Da meldete sich das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, das noch Gelder im Fördertopf für die Dorfentwicklung hatte. Und die Stadt griff zu. „So konnten wir Projekte umsetzen, die wir eigentlich noch gar nicht eingeplant hatten“, erklärte Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler). Sie waren zwar nicht eingeplant, aber geplant. Und so konnten mehrere fertige Projekte aus der Schublade gezogen werden. Auch hier galt die Frist der Fertigstellung bis zum Jahresende. „Das war ganz schön sportlich. Aber wir haben es geschafft“, berichtete Klaus Bohl im Ausschuss für Stadtentwicklung und bedankte sich bei den Stadträten, dass sie „mitgezogen und die neuen Projekte befürwortet haben“. So habe man den finanziellen Vorteil nutzen und für einen überschaubaren eigenen Einsatz viel leisten können.