Man darf auf ihm Tretboot fahren, angeln oder um ihn spazieren gehen: Baden ist am Bad Salzunger Burgsee aber nicht gestattet. Ausnahmsweise dürfen am 28. Juni die Teilnehmer zweier sportlicher Angebote ganz offiziell in den Burgsee steigen – am Vormittag bei einem eher spaßigen Wettkampf, am Nachmittag beim Kampf um die besten Schwimm- und Laufzeiten. Dafür hat man extra Wasserproben entnommen, um Gewissheit über eine gute Wasserqualität zu haben.