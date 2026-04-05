Wenn die Narzissen ihre gelben Köpfe recken und der Frühlingswind über den Wackenhof bei Bad Salzungen weht, dann beginnt dort eine besondere Zeit. Hier, auf einem Anwesen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 717 nach Christus zurückreichen, bereitet sich Dirk Henning auf das anstehende Osterfest vor. Der Hof, einst eine Außenstelle der Johanniter, ist heute ein Ort für Mensch und Tier. Henning, im Hauptberuf Tischler, ist der hiesige Hüter von langen Traditionen. Er ist mit der Zucht aufgewachsen. „Als ich fünf Jahre alt war, hat mich meine Mutter gesucht, da saß ich im Kaninchenstall“, erzählt er voller Nostalgie. Seit über 40 Jahren ist er auch in Vereinen organisiert.