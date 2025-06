Manchmal kann man mit überschaubarem Einsatz eine große Wirkung erzielen. Das 1250-Jahrfeier-Angebot „Songs an einem Sommerabend“ ist dafür ein gutes Beispiel. Man nehme eine wunderbare Kulisse, organisiert Bands, Technik und Versorgung – und wird mit einer Resonanz belohnt, die so wohl niemand erwartet hat. Am Mittwochabend flanierten und chillten mehr als 2000 Leuten am Burgsee. Das Format „Songs an einem Sommerband“ ist ein voller Erfolg geworden. Mehr noch: Es schreit geradezu nach einer Wiederholung.