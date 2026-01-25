Am Samstag gegen 14 Uhr musste die Feuerwehr in die Werner-Lamberz-Straße in Bad Salzungen ausrücken. Grund war ein Wohnungsbrand in einem Plattenbaublock.
Bad Salzungen Wohnungsbrand – Feuerwehrleute retten Mann
Beate Funk 25.01.2026 - 13:36 Uhr
Aufmerksame Anwohnerin verhindert bei Brand in einem Wohnblock in Bad Salzungen Schlimmeres. Senior mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus.
