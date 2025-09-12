Das Projekt stadtgeschichtlich-mediales Zentrum – sprich Archiv und Bibliothek am Markt 11 – war wegen des Millionenumfangs umstritten. Aber auch, weil etliche Stadträte am aktuellen Standort der Stadt- und Kreisbibliothek festhalten. Den in der vergangenen Legislaturperiode gefassten Grundsatzbeschluss, das Vorhaben am Standort Deutsche Bank umzusetzen, hatte der Stadtrat im Juni mit einer knappen Mehrheit wieder aufgehoben. Ganz gestorben ist das Projekt wohl nicht, es kommt wieder Bewegung in die Sache.
Bad Salzungen Wird aus der Deutschen Bank doch noch ein Archiv?
Susanne Möller 12.09.2025 - 12:50 Uhr