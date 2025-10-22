Das Gradierwerk und die Solewelt sind ein Aushängeschild für die Kurtradition und den Tourismus in Bad Salzungen. Doch so schön die Angebote sind, sie bleiben ein Minusgeschäft. In keinem Jahr hat es das Kurunternehmen geschafft, kostendeckend zu arbeiten. Was nicht am Unternehmen selbst liegt, sondern an den Rahmenbedingungen. Und die werden aktuell nicht besser, sondern eher schlechter. So verwundert es nicht, dass am Ende des Geschäftsjahres 2024 ein Defizit von rund 615.000 Euro steht. Geld, dass die Stadt als Eigentümer des Kur- und Touristikunternehmens (KTU) übernehmen muss. Ein Jahr zuvor belief sich der Fehlbetrag auf 483.000 Euro.