Mit Blaulicht wurde Urban Priol am Bahnhof empfangen – allerdings nicht, weil es sich um einen Brennpunkt handelt, sondern weil das neue Fahrzeug der Bad Salzunger Feuerwehr eingeweiht wurde. Zur Sicherheit habe er dennoch bei der Bundespolizei und – mit einem Augenzwinkern auf die von Bundeskanzler Friedrich Merz entfachte Stadtbild-Debatte – auch noch bei seiner Tochter nachgefragt. Diese habe dank KI-Recherche herausgefunden: Bad Salzungen gehört zu den sichersten Städten Deutschlands. „Bis auf das Stadtfest mit KO-Tropfen, sonst nichts“, so der Kabarettist, der sich selbst doch nur an einer Sache im Stadtbild störe. „Wenn Wahlkampf ist und die Nasen an den Laternen hängen.“