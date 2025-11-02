Mit Blaulicht wurde Urban Priol am Bahnhof empfangen – allerdings nicht, weil es sich um einen Brennpunkt handelt, sondern weil das neue Fahrzeug der Bad Salzunger Feuerwehr eingeweiht wurde. Zur Sicherheit habe er dennoch bei der Bundespolizei und – mit einem Augenzwinkern auf die von Bundeskanzler Friedrich Merz entfachte Stadtbild-Debatte – auch noch bei seiner Tochter nachgefragt. Diese habe dank KI-Recherche herausgefunden: Bad Salzungen gehört zu den sichersten Städten Deutschlands. „Bis auf das Stadtfest mit KO-Tropfen, sonst nichts“, so der Kabarettist, der sich selbst doch nur an einer Sache im Stadtbild störe. „Wenn Wahlkampf ist und die Nasen an den Laternen hängen.“
Bad Salzungen Wenn Söder isst und Deutschland jammert
Susann Eberlein 02.11.2025 - 16:00 Uhr