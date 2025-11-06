Politik hautnah erleben, statt nur darüber zu lesen: Unter diesem Motto startete das dreitägige Planspiel „Pimp Your Town!“ in Bad Salzungen. Fast 100 Schülerinnen und Schüler von fünf städtischen Schulen tauschen für das Projekt des Vereins „Politik zum Anfassen“ das Klassenzimmer gegen einen provisorischen Ratssaal. Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler), der die Veranstaltung mit einem persönlichen Appell eröffnete, begrüßte die Rekordbeteiligung und stimmte die Jugendlichen auf das intensive Programm ein.