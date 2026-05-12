Es wurde gelacht, geschnippelt, gewürzt – und vor allem: sich begegnet. Der internationale Kochabend „Kochen & Begegnen“ hat bei seiner Premiere am im Mehrgenerationenhaus in Bad Salzungen nicht nur Töpfe zum Dampfen gebracht, sondern vor allem Herzen geöffnet. Mit einem so großen Andrang hatte niemand gerechnet: Über 50 Menschen aus unterschiedlichsten Nationen, Jung und Alt, Einheimische und Zugewanderte, kamen zusammen und machten den Abend zu etwas ganz Besonderem.