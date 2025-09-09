Auf rund 2,1 Millionen Euro werden die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Stadtmitte geschätzt. Wie schnell ein solches Vermögen in Flammen aufgehen kann, hat die Stadt Treffurt in diesem Jahr erleben müssen. Die Fahrzeughalle brannte aus, alle Feuerwehrfahrzeuge wurden zerstört. Der Schaden beziffert sich auf bis zu sieben Millionen Euro. Der Brand bei der Feuerwehr in Treffurt ist kein Einzelfall, weshalb die Stadtverwaltung reagiert hat.