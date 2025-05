Eine Sachbearbeiterin, ein Historiker und eine Bibliothekarin schauen dem Fachmann in der Buchbinderei von Katrin Bögel in Leimbach am 6. Mai 2025 über die Schulter. Restaurator Uwe Löscher aus Leipzig begutachtet an diesem sonnigen Frühlingstag etwa 60 Urkunden aus dem Salzunger Stadtarchiv.