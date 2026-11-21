Warum immer nur über fehlende Veranstaltungen und das Nachtleben meckern, wenn man es auch selbst in die Hand nehmen kann? Genau das dachte sich wohl der erst in diesem Jahr gegründete Verein YOUNITED Events. Die knapp 50 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 22 Jahren haben ein klares Ziel: von der Jugend, für die Jugend, etwas zurückgeben und das Nachtleben selbst aktiv mitgestalten.