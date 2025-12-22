Von Jürgen Körber

Ort und Zeit hätten besser nicht gewählt werden können. Die evangelische Stadtkirche der Kur-, Kreis- und Garnisonsstadt Bad Salzungen war 1975, mithin vor 50 Jahren, erstmals Veranstaltungsort für die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Der damalige Kantor, Klaus Schmidt, begründete damit eine Tradition, die bis heute gepflegt wird. Im Durchschnitt alle zwei Jahre wurde von da an das Weihnachtsoratorium Bachs, dem prominentesten Vertreter der Musikerfamilie, der in seiner Hauptschaffensperiode als Thomaskantor und Musikdirektor zu Leipzig tätig war, in der Bad Salzunger Stadtkirche aufgeführt, zumeist die Kantaten I-III, auch I-IV und 2020 die Kantaten V und VI.