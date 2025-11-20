Kaum etwas erregt die Gemüter so wie Bäume, die in der Stadt gefällt werden sollen. Aktuell geht es um Großbäume am Lidl-Neubau in der Rhönstraße und Leimbacher Straße. Ein Leser machte die Redaktion darauf aufmerksam. „Es wäre schon traurig, wenn wieder mal – wie beim Rossmann-Neubau – die Natur in Gestalt der Bäume auf der Strecke bleibt. Gerade an der stark befahrenen Straßenkreuzung wäre es fatal, wenn die Bäume verschwinden würden. Aufgrund ihrer Größe und Blattmasse sind sie für eine saubere Luft so wertvoll“, meint der Leser.